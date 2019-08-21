Пожилых сельчан в Омской области будут возить в районные больницы

Пожилых жителей отдаленных поселений Омской области доставят на обследование в центральные районные больницы. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» определили четыре пилотных района: Исилькульский, Калачинский, Тарский и Тюкалинский.

Нынешние выезды мобильных бригад — это репетиция допскринингов, запланированных на 2020 год. Как отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН», на данный момент составлены графики выездов мобильных бригад и списки сельских жителей. Первый профилактический осмотр пройдут старики Тюкалинского района.

В следующем году обильные бригады всех районов помимо оказания социальных услуг начнут возить сельчан старше 65 лет в районные больницы для проведения дополнительных скринингов.