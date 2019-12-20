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Бывшему главе Удмуртии продлили домашний арест

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Фото: РИА Новости/Константин Ившин
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Суд в Удмуртии продлил срок домашнего ареста бывшему главе республики Александру Соловьеву до 20 марта 2020 года. Об этом «РИА Новости» в пятницу, 20 декабря, рассказал представитель судейского департамента.

«Нам известно, что его экстренно госпитализировали ночью 18 декабря. На данный момент неизвестно, когда будет следующее заседание», — сообщил собеседник агентства.

Из-за госпитализации судебное заседание прошло без Соловьева, его интересы представлял адвокат.

Соловьева обвиняют в получении взяток более чем на 139 млн рублей в период с 2014 по 2016 год. По версии следствия, средства поступали от компаний, которые занимались строительством мостов у города Камбарки, а экс-глава республики обеспечивал внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделял лицензии на изучение недр и добычу песка. Соловьев полностью признал свою вину. По решению суда он находится под домашним арестом.

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