Младенца в коробке нашли в подъезде дома в Мытищах

Полиция проводит проверку по факту обнаружения ребенка в подъезде дома в подмосковных Мытищах. Правоохранительные органы устанавливают личность матери.

По данным МВД, жильцы увидели коробку возле лифта в доме по улице Юбилейной. Внутри находилась новорожденная девочка. Горожане уточнили, что при малышке не было записки от родителей. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Девочку доставили в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области годовалую девочку нашли возле моста в городе Сокол. В оставлении ребенка в опасности подозревают отца девочки.