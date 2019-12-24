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ВЦИОМ назвал число удовлетворенных жизнью россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Около 80% принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян довольны своей жизнью. Об этом говорится в сообщении на сайте центра, опубликованном 24 декабря.

В целом удовлетворенность граждан России выросла на 17%. В настоящее время своей жизнью удовлетворены 79% респондентов, 20 лет назад таких насчитывалось 62%.

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В частности, 90% опрошенных удовлетворены кругом своего общения, своим образованием доволен 81%. Доля тех, кого устраивает их положение в обществе, сейчас составляет 80%.

Материальным положением семьи довольны 46% респондентов. «Этот показатель в два раза больше, чем 19 лет назад, тогда об удовлетворенности материальным положением заявляли лишь 25%», — отметили во ВЦИОМ.

Питанием и жилищными условиями удовлетворены сегодня 78% и 73% россиян соответственно, против 41% и 61% опрошенных в 2000 году.

70% участников исследования довольны тем, как проводят свое свободное время, 20 лет назад об этом говорили 58% респондентов.

20 декабря ВЦИОМ сообщил о том, что работу президента России Владимира Путина одобряют 64% россиян. Этот показатель вырос на 1,5% после итоговой ежегодной пресс-конференции главы государства.

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