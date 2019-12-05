Россияне рассказали об отношении к волонтерам

Большинство россиян (60%) информированы о деятельности волонтеров в своих регионах. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Около 13% опрошенных знают о конкретных проектах, 47% респондентов что-то слышали о работе добровольцев, но без подробностей.

73% россиян отметили, что сейчас волонтерством стали заниматься больше, чем 10–15 лет назад.

68% участников опроса назвали проекты волонтеров значимыми для жителей России, 17% — малозначимыми. 15% не определились с ответом.

К работе волонтеров отрицательно относится только 1% респондентов. Еще 13% затруднились с ответом. 47% заявили о положительном отношении. В том числе 14% уважают добровольцев, 12% одобряют, 8% считают, что они молодцы.

На вопрос о том, должны ли государственные институты помогать волонтерам, 88% опрошенных ответили положительно. Противоположного мнения придерживаются 6%.

4 декабря первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что волонтерское движение нужно поддерживать. При этом с монетизацией добровольчества, по его словам, нужно быть аккуратнее, так как она убивает саму идею бескорыстной помощи.