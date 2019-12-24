Суд продлил арест историку Соколову до апреля

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому в убийстве аспирантки бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову, сообщает ТАСС во вторник, 24 декабря.

«Суд постановил: ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении Соколова до 9 апреля 2020 года удовлетворить», — такое решение огласила судья Валентина Левашова.

При этом адвокат Соколова просил на судебном заседании не рассматривать это ходатайство в отсутствие обвиняемого, так как в настоящий момент он находится в центре психиатрии им. В.П. Сербского на психиатрической экспертизе в стационарных условиях.

По словам адвоката, ориентировочный срок окончания экспертизы — 2 января, тогда как срок ареста истекал 8 января. Таким образом, можно было осуществить явку на заседание его доверителя.

В то же время следствие и прокуратура настаивали на продлении срока содержания историка в СИЗО, адвокат — на изменении меры пресечения на домашний арест.

Соколова задержали 9 ноября после падения в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

В начале декабря историка направили в центр им. В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.