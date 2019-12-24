Более 5 тыс. жителей Якутска привили против кори

В Якутске прошла подчищающая иммунизация после вспышки заболеваемости корью. Прививки поставили более 5,1 тыс. человек.

По последним данным, корью в Якутске заболели 40 человек. Студентов и школьников, у которых нет необходимых прививок, не будут допускать на занятия. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. Подчищающая иммунизация затронула работников торговых организаций, развлекательных и досуговых центров, а также организация общественного питания. При отсутствии прививки их не пустят на рабочее место.

Заболевание обнаруживали у детей и взрослых, которые ранее не прививались от кори. Число контактных лиц в очагах заболеваемости составило более 7,7 тыс. человек.

Ранее в Якутии были выделены средства на закупку 13 тыс. доз вакцины против кори.