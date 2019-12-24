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Кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года

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Фото: Марс Медиа Энтертейнмент
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Сериал «Шторм» режиссера Бориса Хлебникова стал лучшим сериалом 2019 года по версии кинокритиков. Об этом 24 декабря сообщается на сайте интернет-портала «Кино-Театр.Ру».

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В пресс-службе отметили, что лидером уходящего года по всем показателям оказалась восьмисерийная драма «Шторм» Бориса Хлебникова, представленная на видеосервисе Start.

Восьмисерийный сериал «Эпидемия» Павла Костомарова платформы Premier оказался на второй строчке. По результатам голосования «Шторм» получил 6 первых, 5 вторых, 1 третье место, у «Эпидемии» 6 первых и 5 вторых мест.

Третье место занял социальный сериал «Трудные подростки» сценариста Рустама Ильясова от онлайн-сервиса More.TV. В топ-5 также попали сериалы «Триада» на ТНТ, «Дылды» на СТС и «Жуки» на ТНТ, отмечает телеканал «360».

В опросе участие приняли 18 ведущих российских кинокритиков, каждый из которых назвал топ-3 своих фаворитов из 148 сериалов, в которых представлено больше четырех серий. Все эти ленты вышли на экраны ТВ и стриминговых платформах в 2019 году.

Как отметил главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов, в текущем году появилось много хороших российских проектов. По его мнению, о вышедшем продукте «не стыдно говорить», отмечает «Федеральное агентство новостей».

«Кино-Театр.Ру» является русскоязычным интернет-проектом о российских и зарубежных кинофильмах, телесериалах и спектаклях, а также о кино- и театральных деятелях, был основан в 2006 году, уточняет ТАСС.

23 декабря сообщалось, что любимым сериалом россиян стала «Игра престолов», а самым впечатляющим фильмом названа военная драма «Т-34». Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Mediascope «Медиапотребление в регионах России».

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