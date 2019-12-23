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«КиноПоиск» назвал лучший фильм года

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Фото: Capella film
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Драма Питера Фаррелли «Зеленая книга» возглавила рейтинг фильмов, которые вышли с декабря 2018 по декабрь 2019 года, составленный на основе оценок пользователей «КиноПоиска». Об этом сервис сообщил в понедельник, 23 декабря.

Рейтинг фильма — лауреата премии «Оскар» составил 8,3, вторую позицию в списке заняла картина Тодда Филлипса «Джокер» (8,1 балла), третью — финальная часть кинокомикса Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» (7,6 балла).

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Лидером зрительских симпатий среди российских фильмов стал «Балканский рубеж» Андрея Волгина, у картины рейтинг пользователей 7,2. Вторую строчку среди отечественных фильмов занял «Текст» Клима Шипенко (7,09 балла) и «Завод» Юрия Быкова (7,1 балла).

Главным анимационным фильмом стал кинокомикс «Человек-паук: Сквозь вселенные» (рейтинг 7,9), главным сериалом — «Игра престолов» (9,0), главным новым сериалом — «Чернобыль» (8,9).

Квентин Тарантино («Однажды... в Голливуде») стал режиссером года. Рейтинг зарубежных актеров возглавили Хоакин Феникс («Джокер») и Бри Ларсон («Капитан Марвел»). Среди российских артистов третий год подряд самым популярным у пользователей сервиса стал Александр Петров («Текст») и Кристина Асмус («Текст»).

Помимо этого в «КиноПоиске» рассказали о самых популярных картинах их собственного сервиса «КиноПоиск HD». Так, самым просматриваемыми фильмами стали «Зеленая книга», «Мстители: Война бесконечности», «Тайна печати дракона», «Богемская рапсодия» и «Сторож». Лидерами по числу просмотров среди сериалов стали «Рик и Морти», «Игра престолов» и «Чудотворцы».

Ранее 23 декабря стало известно, что «Игра престолов», «След» и «Тайны следствия» стали самыми популярными сериалами у россиян в 2019 году.

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