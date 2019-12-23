Прямой эфир

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

0
Фото: wdsspr.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавил российский прокат по итогам выходных, заработав за четыре дня 369,5 млн рублей. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщается на портале kinobusiness.com.

Девятый эпизод космического эпоса «Звездные войны», снятый режиссером Джей Джей Абрамсом, показывает завершение истории семьи Скайуокеров, которая длится больше 40 лет. Также фильм обещает ответы на все загадки предыдущих серий. В главных ролях снялись Адам Драйвер, Дейзи Ридли, Билли Лурд, Кери Рассел и Марк Хэмилл.

Джедаи против фиксиков: последний Скайуокер, роботы-монтеры и Кубрик
Что смотреть в кино в эти выходные

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», у фильма возникли производственные проблемы из-за разногласий между режиссером «Скайуокера» и режиссером предыдущей части «Последние джедаи» Райаном Джонсоном, который умышленно разорвал все сюжетные нити, скреплявшие фильмы новой трилогии воедино.

Несмотря на это, лента возглавила и американский бокс-офис, собрав в прокате за первые выходные $175,5 млн. Уточняется, что компания Walt Disney Co оценивала выход девятого эпизода в $165 млн, хотя эксперты говорили о сумме в $200 млн, отмечает телеканал «360». Как отмечает REGNUM со ссылкой на портал Box Oficce Mojo, общая сумма мировых сборов девятого фильма космической саги в первые выходные показов составила $373,5 млн. Аналитики прогнозировали, что картина сможет собрать до $450 млн.

На второй строчке по сборам в российском прокате оказался лидер прошлой недели — комедия Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Лента собрала 176,5 млн рублей, а общие сборы за две недели проката составили 653,5 млн рублей.

Третье место досталось фантастическому боевику режиссера Джейка Кэздана «Джуманджи. Новый уровень». Картина собрала 151,3 млн рублей, а общие сборы за две недели проката превысили 820 млн рублей.

На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей. Замыкает топ-5 лидеров анимационный фильм «Фиксики против Кработов», пишет «Газета.ру». Лента собрала 56,5 млн рублей за выходные.

Ранее 23 декабря сообщалось, что «Игра престолов» и «След» стали любимыми сериалами россиян. Помимо этого, самым впечатляющим фильмом названа военная драма «Т-34».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кэмерон планирует повторно показать «Аватар» в кино
The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019