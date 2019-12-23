Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавил российский прокат по итогам выходных, заработав за четыре дня 369,5 млн рублей. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщается на портале kinobusiness.com.

Девятый эпизод космического эпоса «Звездные войны», снятый режиссером Джей Джей Абрамсом, показывает завершение истории семьи Скайуокеров, которая длится больше 40 лет. Также фильм обещает ответы на все загадки предыдущих серий. В главных ролях снялись Адам Драйвер, Дейзи Ридли, Билли Лурд, Кери Рассел и Марк Хэмилл.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», у фильма возникли производственные проблемы из-за разногласий между режиссером «Скайуокера» и режиссером предыдущей части «Последние джедаи» Райаном Джонсоном, который умышленно разорвал все сюжетные нити, скреплявшие фильмы новой трилогии воедино.

Несмотря на это, лента возглавила и американский бокс-офис, собрав в прокате за первые выходные $175,5 млн. Уточняется, что компания Walt Disney Co оценивала выход девятого эпизода в $165 млн, хотя эксперты говорили о сумме в $200 млн, отмечает телеканал «360». Как отмечает REGNUM со ссылкой на портал Box Oficce Mojo, общая сумма мировых сборов девятого фильма космической саги в первые выходные показов составила $373,5 млн. Аналитики прогнозировали, что картина сможет собрать до $450 млн.

На второй строчке по сборам в российском прокате оказался лидер прошлой недели — комедия Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Лента собрала 176,5 млн рублей, а общие сборы за две недели проката составили 653,5 млн рублей.

Третье место досталось фантастическому боевику режиссера Джейка Кэздана «Джуманджи. Новый уровень». Картина собрала 151,3 млн рублей, а общие сборы за две недели проката превысили 820 млн рублей.

На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей. Замыкает топ-5 лидеров анимационный фильм «Фиксики против Кработов», пишет «Газета.ру». Лента собрала 56,5 млн рублей за выходные.

Ранее 23 декабря сообщалось, что «Игра престолов» и «След» стали любимыми сериалами россиян. Помимо этого, самым впечатляющим фильмом названа военная драма «Т-34».