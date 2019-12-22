Кэмерон планирует повторно показать «Аватар» в кино

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон планирует перевыпустить свой фильм «Аватар» перед выходом сиквелов.

Как сообщает USA Today, фильм 2009 года вернется в кинотеатры, чтобы напомнить зрителям сюжет. Картина почти десять лет считалась самой успешной в истории по кассовым сборам.

Сборы «Аватара» составили $2,78 млрд. В 2019 году рекорд побили «Мстители: Финал». Кэмерон уверен, что его фильм вернет свое первое место после перевыпуска, передает «Газета.ру».

Выход первого сиквела ожидается 17 декабря 2021 года, а второго — в конце 2023 года. Пока известно, что сюжет «Аватара 2» разворачивается через несколько лет после событий первой картины. В феврале Кэмерон заявил, что уже снял один из важнейших эпизодов нового фильма.

Фильм получил награду «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма», а Кэмерон — в номинации «Лучший режиссер». Кроме того, фильм получил три «Оскара»: в номинациях «Лучшие декорации», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая работа оператора».