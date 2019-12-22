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The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы года

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Фото: Вольга
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Журнал The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы уходящего года. По мнению кинокритиков издания, лидером антирейтинга стал мультфильм «Стражи Арктики» режиссера Аарона Вудли. Они считают, что в анимационной картине «бессмысленный» подбор актеров озвучивания, так как целевая аудитория никого из них не узнает.

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Далее в списке идет киномюзикл «Кошки» Тома Хупера. Критикам показалось, что «оцифрованные гибриды человека и кошки выглядят в лучшем случае просто странно, а в худшем — жутко».

Также в рейтинг попала очередная картина из вселенной о «Людях Икс» «Темный Феникс», фильмы «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Спокойствие», «Фанат».

К тому же в список худших фильмов 2019 года вошли две картины с Джоном Траволтой «Домино» и «Бок о бок», а также «Рэмбо: Последняя кровь», главную роль в которой исполнил Сильвестр Сталлоне.

Авторы рейтинга посоветовали всем, кто собирается стать кинокритиком, обязательно посмотреть каждую из этих 10 лент. Они объяснили, что это послужит хорошей тренировкой — в этой профессии очень высокая конкуренция, а плохие фильмы приходится смотреть в больших количествах.

Ранее ведущий кинокритик The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал 10 лучших фильмов 2019 года. На первое место он поместил картину Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях.

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