The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы года
Журнал The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы уходящего года. По мнению кинокритиков издания, лидером антирейтинга стал мультфильм «Стражи Арктики» режиссера Аарона Вудли. Они считают, что в анимационной картине «бессмысленный» подбор актеров озвучивания, так как целевая аудитория никого из них не узнает.
Далее в списке идет киномюзикл «Кошки» Тома Хупера. Критикам показалось, что «оцифрованные гибриды человека и кошки выглядят в лучшем случае просто странно, а в худшем — жутко».
Также в рейтинг попала очередная картина из вселенной о «Людях Икс» «Темный Феникс», фильмы «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Спокойствие», «Фанат».
К тому же в список худших фильмов 2019 года вошли две картины с Джоном Траволтой «Домино» и «Бок о бок», а также «Рэмбо: Последняя кровь», главную роль в которой исполнил Сильвестр Сталлоне.
Авторы рейтинга посоветовали всем, кто собирается стать кинокритиком, обязательно посмотреть каждую из этих 10 лент. Они объяснили, что это послужит хорошей тренировкой — в этой профессии очень высокая конкуренция, а плохие фильмы приходится смотреть в больших количествах.
Ранее ведущий кинокритик The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал 10 лучших фильмов 2019 года. На первое место он поместил картину Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях.