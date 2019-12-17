Маколей Калкин сделал ловушку для воров из фильма «Один дома»

Американский актер Маколей Калкин помог инженеру и блогеру Марку Роберу сделать ловушку для воров из фильма «Один дома». Видео опубликовано на YouTube-канале последнего.

Калкин и Робер наполнили коробку блестками и спреем с едким запахом. Затем они замаскировали ловушку под дорогие наушники и оставили на пороге дома, чтобы проучить воров, как это делал персонаж Калкина в фильме.

Устройство срабатывает, когда злоумышленник пытается его открыть. Реакцию потенциального грабителя снимают четыре камеры внутри ловушки. Робер заявил, что решил сделать такой предмет после того, как одна женщина украла посылку с его крыльца.

Ранее в Лос-Анджелесе в одном из магазинов покупателей разыграли при помощи «живых манекенов». На кадрах, которые в интернете опубликовал один из местных жителей, видно, как манекен неожиданно начинает двигаться, когда к нему приближаются другие люди.