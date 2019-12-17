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Маколей Калкин сделал ловушку для воров из фильма «Один дома»

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Фото: TASS/Zuma/Birdie Thompson
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Американский актер Маколей Калкин помог инженеру и блогеру Марку Роберу сделать ловушку для воров из фильма «Один дома». Видео опубликовано на YouTube-канале последнего.

Калкин и Робер наполнили коробку блестками и спреем с едким запахом. Затем они замаскировали ловушку под дорогие наушники и оставили на пороге дома, чтобы проучить воров, как это делал персонаж Калкина в фильме.

Устройство срабатывает, когда злоумышленник пытается его открыть. Реакцию потенциального грабителя снимают четыре камеры внутри ловушки. Робер заявил, что решил сделать такой предмет после того, как одна женщина украла посылку с его крыльца.

Ранее в Лос-Анджелесе в одном из магазинов покупателей разыграли при помощи «живых манекенов». На кадрах, которые в интернете опубликовал один из местных жителей, видно, как манекен неожиданно начинает двигаться, когда к нему приближаются другие люди.

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