The Hollywood Reporter назвал лучшие фильмы 2019 года

Ведущий кинокритик издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал 10 лучших фильмов 2019 года, пишет THR.

На первое место он поместил картину Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питом в главных ролях. Следом идет криминальный триллер «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером, который, по мнению Маккарти, воплотил на экране «потрясающий портрет и уверенности в себе, и ненависти к себе».

Тройку замыкает фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины», названный кинокритиком лучшей экранизацией романа Луизы Мэй Олкотт.

Далее в списке фигурирует «Ирландец» Мартина Скорсезе и французская картина «Портрет девушки в огне», получившая приз Каннского фестиваля за сценарий.

Также в десятку лучших попали лауреат кинофестиваля Сандэнс «Последний черный в Сан-Франциско», фильм Ford против Ferrari, историческая драма Сэма Мендеса «1917», остро-социальное высказывание французского документалиста Ладжа Ли «Отверженные» и скандинавская картина «Безнадежное дело Хаммаршельда».

8 декабря журналисты издания Variety составили список 10 худших фильмов уходящего года.