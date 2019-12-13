Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино. Об этом 13 декабря он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Есть великое кино, американское, европейское, которое вне сомнения является сложно достижимым образцом таланта. Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет… У нас сборов нет», — приводит слова министра ТАСС.

По его мнению, россияне имеют привычку ходить в кино на просмотр голливудских фильмов.

«Надо преломить ситуацию», — заключил Мединский.

Ранее сообщалось, что в ходе того же эфира Мединский заявил, что российский мультфильм «Ну, погоди!» лучше американского сюжета о Человеке-пауке.