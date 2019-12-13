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Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино. Об этом 13 декабря он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Есть великое кино, американское, европейское, которое вне сомнения является сложно достижимым образцом таланта. Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет… У нас сборов нет», — приводит слова министра ТАСС.

По его мнению, россияне имеют привычку ходить в кино на просмотр голливудских фильмов.

«Надо преломить ситуацию», — заключил Мединский.

Ранее сообщалось, что в ходе того же эфира Мединский заявил, что российский мультфильм «Ну, погоди!» лучше американского сюжета о Человеке-пауке.

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