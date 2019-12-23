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«Игра Престолов» и «След» стали любимыми сериалами россиян

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Фото: Depositphotos
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Любимым сериалом россиян стала «Игра престолов», а самым впечатляющим фильмом названа военная драма «Т-34», говорится в исследовании компании Mediascope «Медиапотребление в регионах России».

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Второе место среди сериалов занял «След», третье — «Тайны следствия», передает «РИА Новости».

В число самых популярных также вошли «Пес», «Сваты», «Ментовские войны», «17 мгновений весны» и «Доктор Хаус».

«Менты», «Каменская», «Мухтар» и «Штрафбат» оказались наименее упоминаемыми.

Среди фильмов, которые произвели впечатление на россиян, также оказались «Джокер» и «Движение вверх». Авторы исследования отметили, что респонденты упомянули более 800 названий картин, но значимое число голосов набрали лишь некоторые.

На вопрос о книгах 33% опрошенных заявили, что не читают. 12% назвали любимыми произведения из классики, 7% — из профессиональной литературы, по 5% — современную российскую и зарубежную прозу.

Ранее, в декабре, были опубликованы результаты опроса о любимых новогодних фильмах россиян. Лидером рейтинга оказалась «Ирония судьбы или С легким паром» (1975 год). Второе место занял «Один дома» (1990), третье — «Карнавальная ночь» (1956). Также в десятку вошли вторая часть «Один дома», «Чародеи» и «Реальная любовь». Ни одна из современных российских новогодних комедий в общий рейтинг не попала. При этом в отдельном списке российских новогодних фильмов XXI века фигурировали две части франшизы «Елки».

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