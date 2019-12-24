Немецкую авиабомбу вывезли из центра Севастополя

Немецкая авиабомба SD-50 времен Великой Отечественной войны была обнаружена в районе отеля «Украина» в Севастополе вечером 23 декабря. Рабочие нашли ее при реконструкции улицы Большой Морской и прилегающих площадей — Лазарева и Ушакова.

Жильцов ближайшего дома спасатели попросили перейти в Театр имени Лавренева. Место вокруг опасной находки оцепили. Специалисты осмотрели объект, идентифицировали его взрыватель, было принято решение вывезти бомбу для обезвреживания, отмечает онлайн-газета «Новый Севастополь».

В течение этого года Крыму удалось очистить от боеприпасов времен ВОВ территорию крепости Керчь, а в Феодосии проводились работы на затонувшем теплоходе «Жан Жорес».

Ранее сообщалось, что в городе Бриндизи на юге Италии эвакуировали около 54 тыс. человек из-за обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Снаряд заметили строители во время ремонтных работ возле кинотеатра.