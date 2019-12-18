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В России уничтожили 60 тыс. снарядов времен Великой Отечественной войны за 2019 год

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Около 60 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны было уничтожено с начала 2019 года. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«В 2019 году пиротехнические подразделения МЧС России обезвредили около 60 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Сотрудниками ведомства уничтожено в том числе более 5 тыс. авиабомб», — говорится в сообщении.

Основная работа по разминированию велась в Центральной части России, Нижегородской и Калининградской областях и Южной Осетии. В Крыму удалось очистить территорию крепости Керчь, а в Феодосии проводились работы на затонувшем теплоходе «Жан Жорес». Все обнаруженные взрывоопасные предметы были обезврежены пиротехниками на полигонах.

Ранее 17 декабря пиротехники обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые были найдены на территории бывшей военной части в Крыму. 12 декабря в Почепском районе Брянской области нашли авиационную бомбу времен войны весом 500 кг. 8 декабря появилось сообщение о том, что на стройке на юго-востоке Москвы обнаружили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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