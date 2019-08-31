Прямой эфир

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на пляже в Сочи

0
Фото: TASS/DPA/Philipp Schulze
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на пляже в Сочи, для его утилизации потребовалась помощь специалистов-взрывотехников. Об этом в субботу, 31 августа, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

В ведомстве сообщили, что предмет, внешне схожий с боеприпасом, нашли на территории одного из санаториев города, передает «Интерфакс».

Прибывшая на место инженерно-техническая группа сочинского ОМОНа подтвердила, что находка является артиллерийским снарядом времен войны.

Боеприпас поместили в специальный контейнер и вывезли в песчаный карьер, где он был уничтожен.

29 августа сообщалось, что взрывотехники обезвредили девять снарядов времен Великой Отечественной войны под Калугой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На стройке в Москве нашли шесть снарядов времен войны
Снаряды времен войны обнаружили на стройке в Новой Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019