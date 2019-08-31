Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на пляже в Сочи
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на пляже в Сочи, для его утилизации потребовалась помощь специалистов-взрывотехников. Об этом в субботу, 31 августа, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
В ведомстве сообщили, что предмет, внешне схожий с боеприпасом, нашли на территории одного из санаториев города, передает «Интерфакс».
Прибывшая на место инженерно-техническая группа сочинского ОМОНа подтвердила, что находка является артиллерийским снарядом времен войны.
Боеприпас поместили в специальный контейнер и вывезли в песчаный карьер, где он был уничтожен.
29 августа сообщалось, что взрывотехники обезвредили девять снарядов времен Великой Отечественной войны под Калугой.