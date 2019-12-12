Авиабомбу весом 500 кг нашли в районе поселка в Брянской области

Опасный предмет обнаружили в четверг, 12 декабря, в Почепском районе Брянской области. На территории возле поселка Речица лежал боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Спасатели оперативно прибыли на место, а потом изъяли и обезвредили находку. Установлено, что это авиационная бомба весом 500 кг, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Как сообщалось в октябре, около мемориального комплекса «Партизанская поляна» в Брянске нашли 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Его вывезли на полигон и уничтожили.