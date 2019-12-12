Прямой эфир

Авиабомбу весом 500 кг нашли в районе поселка в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опасный предмет обнаружили в четверг, 12 декабря, в Почепском районе Брянской области. На территории возле поселка Речица лежал боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Спасатели оперативно прибыли на место, а потом изъяли и обезвредили находку. Установлено, что это авиационная бомба весом 500 кг, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Как сообщалось в октябре, около мемориального комплекса «Партизанская поляна» в Брянске нашли 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Его вывезли на полигон и уничтожили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина погиб при взрыве артиллерийского снаряда в Брянской области
Концлагерь времен войны нашли в Ленинградской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019