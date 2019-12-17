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Две авиабомбы нашли в бывшей военной части в Крыму

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Пиротехники обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые были найдены на территории бывшей военной части. Снаряды уничтожили на полигоне с соблюдением мер безопасности.

По данным МЧС, боеприпасы были обнаружены в поселке Багерово в Ленинском районе. Обследовав снаряды, пиротехники опознали две осколочные авиационные бомбы, каждая из которых весит 10 кг. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Снаряды удалось извлечь и погрузить на автомобиль для доставки на полигон. Авиабомбы уничтожили. Также специалисты повторно обследовали территорию бывшей военной части.

Ранее сообщалось, что в городе Бриндизи на юге Италии эвакуировали около 54 тыс. человек из-за обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Снаряд заметили строители во время ремонтных работ возле кинотеатра.

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