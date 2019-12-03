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Пять авиабомб времен ВОВ обезвредили в Крыму

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Спасатели обезвредили пять авиабомб времен Великой Отечественной войны в Крыму. Боеприпасы вывезены на специальный полигон.

Четыре авиабомбы были найдены на открытых территориях к югу от сел Курортное и Бондаренково в Ленинском районе. Кроме того, один снаряд нашли в поселке Джаныкой. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». Осколочные боеприпасы были вывезены на полигон для уничтожения.

В октябре спасатели подняли со дна моря в Феодосии около 6,5 тыс. боеприпасов. Взрывоопасные предметы были обнаружены во время обследования парохода «Жан Жорес», который использовался для транспортной перевозки во время Керченско-Феодосийской десантной операции. Судно значительно пострадало при атаке авиации в 1942 году, но команде удалось отремонтировать пароход и направить в Феодосию, однако корабль подорвался на магнитной мине.

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