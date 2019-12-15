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Почти 55 тыс. человек эвакуировали в Италии из-за бомбы времен войны

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Фото: twitter.com/Tg3 (@Tg3web)
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Около 54 тыс. человек эвакуировали из города Бриндизи на юге Италии из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти в воскресенье, 15 декабря.

Боеприпас нашли строители во время ремонтных работ у кинотеатра. Предположительно, снаряд длиной 1 м, содержал почти 40 кг динамита. Он мог упасть в Бриндизи в 1941 году.

Отмечается, что саперы успешно обезвредили бомбу.

«Красная зона» опасности составила почти 1617 м в радиусе от бомбы. Из-за этого почти 60% жителей города были вынуждены покинуть свои жилища.

В конце октября неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой обезвредили в городе Больцано на севере Италии. Снаряд нашли на стройке в исторической части города. При обезвреживании боеприпаса никто не пострадал. Позже бомбу вывезли из города, для чего пришлось перекрыть часть дорог. Из «красной зоны» эвакуировали порядка 4 тыс. человек.

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