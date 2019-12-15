Почти 55 тыс. человек эвакуировали в Италии из-за бомбы времен войны

Около 54 тыс. человек эвакуировали из города Бриндизи на юге Италии из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти в воскресенье, 15 декабря.

Боеприпас нашли строители во время ремонтных работ у кинотеатра. Предположительно, снаряд длиной 1 м, содержал почти 40 кг динамита. Он мог упасть в Бриндизи в 1941 году.

Отмечается, что саперы успешно обезвредили бомбу.

Concluse a Brindisi le operazioni di disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale. Oltre 50.000 le persone che è stato necessario allontanare dalla zona rossa, la più grande evacuazione in tempo di pace. L'ordigno verrà fatto brillare domani pic.twitter.com/kU0Y9HDsK5 — Tg3 (@Tg3web) December 15, 2019

«Красная зона» опасности составила почти 1617 м в радиусе от бомбы. Из-за этого почти 60% жителей города были вынуждены покинуть свои жилища.

В конце октября неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой обезвредили в городе Больцано на севере Италии. Снаряд нашли на стройке в исторической части города. При обезвреживании боеприпаса никто не пострадал. Позже бомбу вывезли из города, для чего пришлось перекрыть часть дорог. Из «красной зоны» эвакуировали порядка 4 тыс. человек.