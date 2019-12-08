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Похожие на снаряды времен войны предметы нашли в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Семь предметов, похожих на снаряды времен Великой Отечественной войны, обнаружили на стройплощадке на юго-востоке Москвы.

Находки были сделаны возле дома 72 на Люблинской улице. На место были вызваны саперы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Эти предметы передадут специалистам для вывоза и дальнейшего уничтожения.

В октябре сообщалось, что снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на северо-западе Москвы на улице Народного Ополчения.

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