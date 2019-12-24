Более 20 человек погибли в Индонезии при падении автобуса в овраг

Как минимум 24 человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП в провинции Южная Суматра в Индонезии, сообщает агентство Xinhua во вторник, 24 декабря.

«Последняя информация, которую мы получили — это то, что 24 человека погибли, остальные получили серьезные травмы. Автобус перевозил 40 человек», — уточнил руководитель отдела информации агентства по борьбе со стихийными бедствиями Ноприяддин.

По его словам, все пострадавшие были госпитализированы.

Он также добавил, что число погибших может возрасти, поскольку многие пассажиры получили тяжелые ранения.

Авария произошла в понедельник вечером в 23:15 по местному времени (19:15 мск).

23 декабря в массовом ДТП с участием 69 автомобилей в американском штате Вирджиния пострадали более 50 человек. Инцидент произошел на мосту Квинс-Крик, который расположен в нескольких десятках километров от города Ричмонда. Автомобили врезались друг в друга по цепочке из-за гололедицы и тумана.