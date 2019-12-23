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В Пермском крае девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

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Фото: Пресс-служба ГИБДД Пермского края
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Девять человек пострадали в Пермском крае в результате столкновении автобуса с грузовым автомобилем. Об этом сообщили в понедельник, 23 декабря, в пресс-службе минздрава региона.

«Восемь из пострадавших госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости». Детей среди пострадавших нет.

При этом в краевом МВД заявили о шести пострадавших в аварии, пишет сайт kp.ru.

По предварительной информации, инцидент произошел около 12:45 (10:45 мск) на автодороге Пермь-Краснокамск, уточняет RT.

49-летний водитель грузового автомобиля DAV без прицепа не предоставил преимущество в движении при совершении разворота. В результате произошло столкновение с рейсовым микроавтобусом. На месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне крупная авария произошла в Оренбургском районе. Столкнулись Toyota Estima и «Лада Калина». Пострадали восемь человек, пятеро из них — дети.

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