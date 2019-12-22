Пять человек пострадали в ДТП в Зеленограде

В Зеленограде пять человек получили травмы в результате ДТП. Четверо из пострадавших — дети. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД в воскресенье, 22 декабря.

«Около 14:30 мск в районе дома 5 по Фирсановскому шоссе произошло столкновение грузовика Renault и легкового автомобиля Mercedes. В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей», — говорится в сообщении.

На текущий момент устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

21 декабря пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае.

20 декабря в ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали четыре человека. Авария произошла на 199-м км трассы Р-257 «Енисей».

19 декабря три человека пострадали в массовом ДТП в Волгограде.