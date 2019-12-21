Фельдшер погибла в ДТП со «скорой» в Кемеровской области

Машина скорой помощи столкнулась с «Газелью» в Новокузнецком районе Кемеровской области, в результате ДТП погибла фельдшер, оба водителя пострадали. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщается на сайте департамента охраны здоровья населения региона.

Авария произошла вечером 20 декабря, бригада выехала по вызову пациента. Отмечается, что погибшая работала в скорой помощи с 1980 года.

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области уточнили, что автомобили столкнулись на 205-м километре автодороги Бийск–Мартыново–Кузедеево–Новокузнецк.

«Предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля скорой помощи не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью». В результате ДТП скончалась 68-летняя фельдшер скорой помощи», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. Уточняется, что оба пострадавших водителя госпитализированы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.