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Два человека погибли в крупном ДТП в Ленинградской области

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Два человека погибли, еще четверо пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области. Об этом в субботу, 21 декабря, ТАСС сообщили в ГИБДД.

В пресс-службе МЧС России рассказали «РИА Новости» обстоятельства ДТП. «На 142-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе произошел наезд грузовой автомашины на пять легковых автомобилей, стоявших на неисправном светофоре с последующим возгоранием всех автомобилей», — отметили в ведомстве.

В настоящее время огонь ликвидирован, трасса перекрыта.

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