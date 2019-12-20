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В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали четыре человека

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Фото: vk.com/ГИБДД24
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Четыре человека получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила пресс-служба регионального главка ГИБДД на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла утром 20 декабря на 199-м км трассы Р-257 «Енисей». 71-летний водитель легкового автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford. В результате пострадал водитель легковушки и три пассажира микроавтобуса, пишет RT.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Как уточняет REGNUM, в момент ДТП в салоне микроавтобуса находились семь пассажиров. По данным «РИА Новости», двоих пострадавших доставили в районную больницу в состоянии средней тяжести.

19 декабря сообщалось, что автобус со школьниками перевернулся в Ивановской области. Из детей никто не пострадал, но травмы получила сопровождавшая их.

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