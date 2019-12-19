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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 15 человек

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Фото: РЕН ТВ
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Число пострадавших в результате аварии рейсового автобуса, которая произошла в Карелии 18 декабря, выросло до 15 человек. Последние данные привело республиканское министерство здравоохранения.

Одну из пострадавших женщин поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще троих человек с травмами различной степени тяжести госпитализировали в отделение травматологии сегежской Центральной районной больницы, передает ТАСС.

Другие пострадавшие в результате ДТП уже проходят амбулаторное лечение, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Инцидент произошел 18 декабря на 708-м км трассы «Кола», сообщает НСН. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Nissan пытался обогнать два большегрузных автомобиля, но не успел завершить маневр и вернуться на свою полосу. Он не справился с управлением и ударился об отбойник, после чего его отбросило на проезжающий мимо автобус, следовавший по маршруту из Петрозаводска в Сегежу.

Водитель иномарки скончался по пути в больницу.

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