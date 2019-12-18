Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Карелии

Не менее 13 человек пострадали в результате аварии с участием легкового автомобиля и автобуса в Карелии. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на 708-м км трассы «Кола». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Nissan пытался обогнать два большегрузных автомобиля, но не успел завершить маневр и вернуться на свою полосу.

Поясняется, что он не смог справиться с управлением и ударился в отбойник, после чего его отбросило на проезжающий мимо автобус, который следовал по маршруту из Петрозаводска в Сегежу.

Водитель иномарки скончался по пути в больницу. Предположительно, в автобусе находились 15 пассажиров, 13 из них получили травмы. Обстоятельства аварии уточняются, на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД.

18 декабря в Ленинградской области один человек погиб в результате столкновения грузовика, легковушки и грузовой «Газели», еще два человека пострадали.