Человек погиб в ДТП с бензовозом и мазутовозом в Кузбассе

В Кемеровской области в результате столкновения бензовоза и мазутовоза скончался человек, ехавший в кабине бензовоза. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

ДТП произошло 20 декабря в 14:10 (10:10 мск) в Топкинском районе на трассе Новосибирск–Кемерово, передает телеканал «Звезда». Предварительно установлено, что водитель мазутовоза из Томской области не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с бензовозом из Новосибирской области. В результате столкновения двух грузовиков произошел разлив топлива с последующим воспламенением, погиб водитель бензовоза, который не смог выбраться из кабины, пишет сайт kp.ru.

Как писал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, двоих людей, которые находились в кабине одной из машин, удалось спасти, от госпитализации они отказались. Состояние водителя второй машины было неизвестно.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы. Движение транспорта перекрыто в обе стороны от места аварии.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что в ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали четыре человека. 71-летний водитель легкового автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford.