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Восемь человек пострадали в крупном ДТП под Оренбургом

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Крупное ДТП произошло в вечерние часы в Оренбургском районе. Столкнулись Toyota Estima и «Лада Калина». Пострадали восемь человек, пятеро из них — дети.

Как сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на областное управление МВД, женщина, находившаяся за рулем японской иномарки, проявила неосторожность при перестроении влево. Она не уступила дорогу «Калине», что привело к столкновению.

Пассажира Toyota и пассажирку «Калины» госпитализировали с места аварии. Водитель отечественного авто позже сам обратился за медицинской помощью. Одного ребенка из попавших в аварию детей отправили в больницу.

Сейчас автоинспекторы заканчивают проверку обстоятельств случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

20 декабря на дороге Оренбург–Самара водитель грузовика Mercedes с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом Iveco. В результате аварии погибли четыре человека. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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