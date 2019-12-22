Более 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Гватемале

В результате столкновения грузовика и автобуса в Гватемале погибли не менее 22 человек. Всего в автобусе было более 55 пассажиров.

Как сообщает Prensa Libre, среди жертв аварии восемь несовершеннолетних. Оба водителя транспортных средств задержаны.

Инцидент произошел в субботу, 21 декабря. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.

1 декабря в Забайкалье автобус упал с моста в реку. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.