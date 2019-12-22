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Более 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Гватемале

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Фото: prensalibre.com/Dony Steward
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В ТО ли дело: что привело к аварии с автобусом в Забайкальском крае
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В результате столкновения грузовика и автобуса в Гватемале погибли не менее 22 человек. Всего в автобусе было более 55 пассажиров.

Как сообщает Prensa Libre, среди жертв аварии восемь несовершеннолетних. Оба водителя транспортных средств задержаны.

Инцидент произошел в субботу, 21 декабря. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.

1 декабря в Забайкалье автобус упал с моста в реку. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

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