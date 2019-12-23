Более 50 человек пострадали в огромном ДТП в Вирджинии

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.

Инцидент произошел на мосту Квинс-Крик, который расположен в нескольких десятках километров от города Ричмонд. Автомобили врезались друг в друга по цепочке из-за гололедицы и тумана.

Всего пострадали 51 человек, из них 11 находятся в тяжелом состоянии. Часть пострадавших была отправлена в региональный медицинский центр Риверсайд.