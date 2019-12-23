Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния. Об этом сообщается на странице местной полиции в соцсети Twitter.

UPDATE: #VSP investigation continues into I64 #York County crashes. 69 vehicles w/51 transported to region hospitals. Most injuries minor; 11 serious. No life-threatening or fatalities reported. Fog & ice causative factors. TY @VaDOTHR @jccpolice @YorkPoquosonSO & 7 #fire depts. pic.twitter.com/64aupQtPf3 — VA State Police (@VSPPIO) December 22, 2019

Инцидент произошел на мосту Квинс-Крик, который расположен в нескольких десятках километров от города Ричмонд. Автомобили врезались друг в друга по цепочке из-за гололедицы и тумана, пишет NBC

Всего пострадали 51 человек, из них 11 находятся в тяжелом состоянии. Часть пострадавших была отправлена в региональный медицинский центр Риверсайд.

17 ноября в результате ДТП с тягачом и рейсовым автобусом в американском штате Виргиния пострадали 25 человек. По версии правоохранителей, причиной аварии стали погодные условия. На месте ДТП был туман и наблюдалось обледенение дорожного полотна.