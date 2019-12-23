Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США
Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния. Об этом сообщается на странице местной полиции в соцсети Twitter.
Инцидент произошел на мосту Квинс-Крик, который расположен в нескольких десятках километров от города Ричмонд. Автомобили врезались друг в друга по цепочке из-за гололедицы и тумана, пишет NBC
Всего пострадали 51 человек, из них 11 находятся в тяжелом состоянии. Часть пострадавших была отправлена в региональный медицинский центр Риверсайд.
17 ноября в результате ДТП с тягачом и рейсовым автобусом в американском штате Виргиния пострадали 25 человек. По версии правоохранителей, причиной аварии стали погодные условия. На месте ДТП был туман и наблюдалось обледенение дорожного полотна.