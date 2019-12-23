Прямой эфир

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния. Об этом сообщается на странице местной полиции в соцсети Twitter.

Инцидент произошел на мосту Квинс-Крик, который расположен в нескольких десятках километров от города Ричмонд. Автомобили врезались друг в друга по цепочке из-за гололедицы и тумана, пишет NBC

Всего пострадали 51 человек, из них 11 находятся в тяжелом состоянии. Часть пострадавших была отправлена в региональный медицинский центр Риверсайд.

17 ноября в результате ДТП с тягачом и рейсовым автобусом в американском штате Виргиния пострадали 25 человек. По версии правоохранителей, причиной аварии стали погодные условия. На месте ДТП был туман и наблюдалось обледенение дорожного полотна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом в Израиле
Пять человек пострадали в ДТП в Зеленограде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019