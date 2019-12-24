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Врач оценил опасность популярных новогодних традиций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Употребление шампанского — бесспорная новогодняя традиция, однако она может нанести вред здоровью, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский в эфире радио Sputnik.

Специалист отметил, что сладкий вкус игристых вин не дает организму понять, сколько уже выпито. Аналогичный эффект имеет употребление виски с колой. Всё это может привести к слишком большому употреблению спиртного.

«Несмотря на такие последствия, врачи не рискуют бросать вызов традиции, главное — мера <…> Шампанское можно пить, если вы понимаете свою норму и знаете, что от перебора с этим напитком можно получить отравление и плохое самочувствие», — сказал Бобровский.

Прокомментировал врач и традицию выпивать бокал шампанского с сожженной бумажкой с желанием. По его словам, при температуре горения погибают все бактерии на бумаге, однако традиция всё равно не самая полезная для здоровья.

В ноябре медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами. По их словам, в случае злоупотребления этими цитрусовыми может появиться аллергия, начаться вздутие живота, а также обостриться хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

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