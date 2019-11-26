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Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами

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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com/CTK
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Мандарины в целом полезны для организма, так как способны повышать иммунитет и выводить токсины, однако чрезмерное употребление этих фруктов может нанести вред здоровью, пишет 26 ноября «РИА Новости» со ссылкой на медиков.

Так, по словам врача-диетолога КДЦ «Здоровое и спортивное питание» Тамары Прунцевой, в среднем в день можно съедать не более четырех мандаринов.

В случае злоупотребления могут развиться аллергические реакции, начаться вздутие живота, а также обостриться хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, так как во фруктах очень много клетчатки.

Также Прунцева советует есть мандарины на голодный желудок.

При этом врач назвала полезной традицию употреблять эти фрукты в новогодние праздники. Противопоказанием может быть только индивидуальная непереносимость и аллергия на цитрусовые.

В свою очередь диетолог Елена Тихомирова отметила, что мандарины низкокалорийны и обогащены большим количеством витаминов, которые особо полезны в зимнее время.

Пользу организму несет не только мякоть, но и кожура. В ней содержатся антиоксиданты.

В то же время специалисты посоветовали перед употреблением мыть мандарины теплой водой, так как нередко фрукты обрабатывают химикатами для продления сроков хранения.

Ранее в ноябре врачи рассказали, чем полезна хурма и в каком случае лучше отказаться от ее употребления.

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