Диетолог назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника

Британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника. По ее словам, наиболее положительное влияние на данный орган оказывают груши, сообщает Би-би-си.

Специалист отметила, что также груша положительно влияет на весь организм. Регулярное потребление данного фрукта позволяет сократить риск развития диабета или ожирения. Полезными свойствами груша обладает благодаря высокому содержанию клетчатки, фосфору, кальцию и витамину K в составе.

«Сегодня появляется всё больше свидетельств о важности клетчатки из груш и ее роли в здоровье нашего кишечного микробиома, в предотвращении ожирения и диабета», — цитируют журналисты слова Шубрук.

Диетолог отметила, что груши лучше всего употреблять с горстью миндаля.

«Их также можно нарезать на завтрак и положить в кашу или йогурт, на тост с ореховым маслом, добавить в салат», — сказала специалист.

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