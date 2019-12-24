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Джеки Чан едва не утонул на съемках нового фильма

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Актер Джеки Чан заявил, что едва не погиб на съемках нового боевика «Авангард». Об этом он рассказал 22 декабря на пресс-конференции в Пекине.

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По словам актера, во время съемок сцены с гидроциклом он оказался в ловушке под скалой, не мог выбраться и чуть не утонул. Однако он признался, что старался не поддаваться панике и соблюдал спокойствие, это ему и помогло самостоятельно выплыть.

«Когда я вечером принял душ и вспомнил об этом инциденте, я внезапно почувствовал себя действительно напуганным и начал дрожать. Я думал о том, как я мог так легко умереть», — цитирует Чана портал China.org.cn.

Режиссер фильма Стэнли Тонг признался, что всё время, пока Чан находился под водой, он паниковал, а когда увидел выбравшегося живого актера, то «не смог сдержать своих слез».

Чан подчеркнул, что он неоднократно сталкивался с опасными ситуациями на съемочной площадке: он падал, получал ушибы и был подвешен к летящему вертолету.

Фильм «Авангард» рассказывает об отряде охранников, которые спасают заложников, похищенных международной организацией наемников. Картина стала девятой совместной работой Чана и Тонга.

В сентябре Джеки Чан по-русски извинился за пропуск премьеры фильма «Тайна печати дракона» в Москве.

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