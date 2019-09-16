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Джеки Чан по-русски извинился за пропуск премьеры фильма в Москве

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Фото: CGTV
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Известный актер и режиссер Джеки Чан извинился перед российскими поклонниками за то, что не смог приехать в Москву на премьеру фильма «Тайна печати дракона». Артист записал видеообращение к фанатам, в котором по-русски попросил прощения и признался им в любви.

«Недавно я должен был встретиться с вами в России, однако по некоторым причинам я не смог прилететь. Разрешите мне сказать по-русски: прошу прощения!» — сказал Чан.

Видеообращение актера опубликовал телеканал CGTV. Артист поблагодарил поклонников за поддержку проектов, в которых он участвует, а также напомнил, что в этом году исполняется 70 лет установления дипломатических отношений Пекина и Москвы, пишет «Газета.ру».

«Дружба между Китаем и Россией продолжится на веки вечные!» — сказал актер, скрепив две руки в рукопожатие.

11 сентября в Москве состоялась премьера российско-китайской картины «Тайна печати дракона». Накануне премьеры стало известно, что Джеки Чан, принявший участие в съемках ленты, не сможет посетить мероприятие из-за непредвиденных изменений в графике.

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