Джеки Чан по-русски извинился за пропуск премьеры фильма в Москве

Известный актер и режиссер Джеки Чан извинился перед российскими поклонниками за то, что не смог приехать в Москву на премьеру фильма «Тайна печати дракона». Артист записал видеообращение к фанатам, в котором по-русски попросил прощения и признался им в любви.

«Недавно я должен был встретиться с вами в России, однако по некоторым причинам я не смог прилететь. Разрешите мне сказать по-русски: прошу прощения!» — сказал Чан.

Видеообращение актера опубликовал телеканал CGTV. Артист поблагодарил поклонников за поддержку проектов, в которых он участвует, а также напомнил, что в этом году исполняется 70 лет установления дипломатических отношений Пекина и Москвы, пишет «Газета.ру».

«Дружба между Китаем и Россией продолжится на веки вечные!» — сказал актер, скрепив две руки в рукопожатие.

11 сентября в Москве состоялась премьера российско-китайской картины «Тайна печати дракона». Накануне премьеры стало известно, что Джеки Чан, принявший участие в съемках ленты, не сможет посетить мероприятие из-за непредвиденных изменений в графике.