Армия Сирии освободила город Джарджаназ в провинции Идлиб

Армия Сирии вошла в город Джарджаназ в провинции Идлиб в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».

Населенный пункт расположен неподалеку от основной трассы Хамма–Алеппо, в понедельник передает корреспондент агентства с места событий. Населенный пункт контролировали боевики.

Благодаря занятию города появляется возможность установить контроль над трассой Хамма–Алеппо, которая до сих пор находилась под полным контролем террористов.

20 декабря Центр примирения в Сирии рассказал о гибели 17 военных при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.