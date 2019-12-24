Перешли Чертаново: инопланетяне во «Вторжении» разлетаются по Москве

Космический корабль над Москвой, восстание воды и всепобеждающая любовь — это и многое другое ждет зрителей в фантастическом экшне Федора Бондарчука «Вторжение» (стартует в прокате 1 января). Премьера одного из главных участников «новогодней битвы» прошла в киноцентре «Октябрь». Команду фильма пришли поддержать известные артисты, режиссеры и телеведущие — Павел Деревянко, Владимир Яглыч, Филипп Киркоров, Паулина Андреева, Константин Богомолов, Ксения Собчак и многие другие звезды.

Действие «Вторжения» разворачивается во вселенной «Притяжения», кассового хита 2017 года с созвучным названием, который только в российском прокате собрал более 1 млрд рублей. Заглавие нового фильма не лукавит. Если тогда с инопланетной чертовщиной имели дело главным образом жители столичного Чертаново, то в этот раз всю Москву ждет полномасштабное вторжение инопланетян, которые умеют не только строить огромные межгалактические корабли, но еще эффектно заклинают водяные бури.

По сюжету, после событий первого фильма прошло три года. Военные проверяют Юлию (Ирина Старшенбаум) в секретной лаборатории, опасаясь, что она сама стала немного пришельцем из-за ее симпатии к Хэкону (Риналь Мухаметов). Тем временем, на Землю неожиданно возвращается и он сам, явно не с хорошими новостями. Юле — да и всей нашей планете — угрожает смертельная опасность, и положиться можно только на тех, кого любишь.

По случаю премьеры киноцентр «Октябрь» переоделся в цвет моря. Всё оформление словно предвосхищало мощнейшую катастрофу, в атмосферу которой фильм вот-вот должен был погрузить своих первых зрителей. Вместо привычной красной дорожки гости позировали как бы на воде. Специально установленные дисплеи показывали нежно-голубую пульсирующую волну. «Волнами» застелили и лестницы киноцентра, рябь отражали проекторы на стенах.

Дресс-кодом светской премьеры «Вторжения» стал total black. В черных костюмах, эффектно смотревшихся на фоне голубой светящейся дорожки, позировала и команда фильма во главе с режиссером Федором Бондарчуком и исполнителями главных ролей: Ириной Старшенбаум, Риналем Мухаметовым, Александром Петровым, а также новичком франшизы Юрием Борисовым, который стал одним из открытий уходящего года. На его счету роли и в «Быке», триумфаторе «Кинотавра», и в кассовом лидере «Т-34».

Ненадолго к фотографам и камерам вышла даже четвероногая героиня фильма — собака Чара (которой предстоит сыграть немаловажную роль в сюжете), но быстро покинула дорожку, вильнув пушистым хвостом.

— Она просто волнуется, — объяснила журналистам непрофессиональное поведение коллеги Ирина Старшенбаум. — Сейчас выпьет шампанского и успокоится.

Пока представляли участников на сцене кинозала, Чара громко не давала о себе забыть.

— Честно говоря, всё, что происходит с этим фильмом, немного похоже на сон, — поделилась с «Известиями» Ирина Старшенбаум. — Это чрезвычайно амбициозный проект не только для режиссера Федора Сергеевича, но и для всего нашего кинематографа. Если про «Притяжение» он сам шутил, что это «маленькое кино про любовь», то про «Вторжение» Федор Сергеевич уже говорит, что это «блокбастер человеческих судеб».

Показ предварял небольшой ролик с кадрами бэкстейджа. Выйдя на сцену, Федор Бондарчук поклонился своей группе и поблагодарил всех, кто помог в создании картины. А именно — Министерство обороны и лично министра Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина (которого режиссер поспешил успокоить — все разрушения на экране созданы исключительно с помощью графики), министра культуры Владимира Мединского и многих других. Один из продюсеров Михаил Врубель поблагодарил также генерального директора Национальной медиа группы Ольгу Паскину и главу «НМГ студии» Вячеслава Муругова.

Зал долго не отпускал создателей в зал, а после показа заглушил аплодисментами музыку на финальных титрах.