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В Апатитах проверят избитых подростками полицейских

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Апатитах следователи проверят избитых подростками полицейских на превышение полномочий. С соответствующим требованием в СУ СК России по Мурманской области обратились родители одного из подозреваемых в участии в драке с полицейскими подростков.

Как сообщает 23 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК, все доводы, изложенные заявителем, будут изучены, действиям полицейских дадут юридическую оценку.

Инцидент произошел 20 декабря после новогодней дискотеки в ДК имени Егорова. Группа несовершеннолетних и студентов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, употребляла спиртное и громко ругалась матом на улице. Сотрудники полиции, которых вызвала администрация ДК, сделали им замечание, после чего пьяная толпа набросилась на правоохранителей. В результате конфликта травмы получили двое полицейских. У одного из них диагностировали сотрясение мозга, у второго — ушибы, отмечает телеканал «360».

Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении должностного лица при исполнении. Подозреваемыми по делу проходят четверо 16-летних подростков. После допроса их передали под присмотр родителей. Как уточняет сайт kp.ru, все четверо подозреваемых уже попадали в поле зрения правоохранительных органов и состоят на профилактическом учете с 2017 года. Правда, до сих пор до уголовной ответственности дело не доходило. По словам уполномоченного по правам ребенка Мурманской области Бориса Когана, подростки не были участниками дискотеки. По данным RT, они пришли к ДК после ее завершения.

Как пишет сайт aif.ru, на данный момент следователи допрашивают «большое количество подростков в качестве свидетелей», изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить ход событий. В пресс-службе регионального СКР заявили, что обвинение еще не предъявлено.

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