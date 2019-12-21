СК завел дело после нападения подростков на полицейских в Апатитах

Следственный комитет (СК) России по Мурманской области возбудил уголовное дело после потасовки подростков с полицейскими в Апатитах по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Информация об этом опубликована на официальном сайте областного СК РФ в субботу, 21 декабря.

«Потерпевшие обслужены амбулаторно, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью. Следователями установлены несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, они допрошены. Осуществляется сбор характеризующей подростков информации», — говорится в сообщении.

По версии следствия, группа несовершеннолетних вечером 20 декабря, находясь возле Дома культуры по улице Ленина в городе Апатиты, причинила телесные повреждения двоим полицейским, осуществлявшим охрану общественного порядка.

«Газета.ру» уточняет, что пострадали полицейский и стажер.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой видно, как разбредается толпа из нескольких десятков человек. Затем несколько людей нападают на полицейских и начинают их бить. Спустя некоторое время на помощь сотрудникам правоохранительных органов пришел дополнительный наряд полиции. Часть подростков усаживают в машину, остальные — разбегаются.