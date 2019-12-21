В Мурманской области подростки избили полицейских после дискотеки

В городе Апатиты Мурманской области группа несовершеннолетних подростков после дискотеки избила полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные следствия в субботу, 21 декабря.

«Инцидент произошел в пятницу около 22:00 возле местного Дома культуры (ДК), где подростки после дискотеки продолжили гулянье на улице, достали алкоголь, начали хулиганить», — говорится в сообщении. Работники ДК вызвали полицию, сотрудники которой пытались успокоить молодежь, но те в ответ применили силу. На помощь силовикам прибыло подкрепление, подростков задержали и доставили в отделение полиции.

Предварительно, полицейские получили ушибы и сотрясение головного мозга. «Газета.ру» уточняет, что пострадали полицейский и стажер.

В сообщении на сайте СУ СК России по региону говорится, что следователи начали проверку по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой видно, как толпа людей стоит у здания в темное время суток. Затем несколько человек нападают на полицейских и начинают их избивать. Через некоторое время на помощь сотрудникам правоохранительных органов пришел дополнительный наряд полиции. Часть молодежи разбегается, нападавших полицейские усаживают в машину.

В конце ноября ГУ МВД по Москве сообщало, что пьяная москвичка, задержанная за мелкое хулиганство, ударила оперативника после того, как ее доставили в полицейское отделение Мещанского района. По дороге на медицинское освидетельствование она разбила стекло в двери служебной машины.