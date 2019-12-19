Полицейские на Сахалине избили мужчину из-за фамилии

Сахалинские полицейские избили 38-летнего военнослужащего, приняв его за преступника. Об этом 19 декабря сообщает ИА «Сахалин.инфо».

Инцидент произошел 13 декабря с жителем города Анива в Сахалинской области. 38-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже телефона. В кабинете ОВД находились три человека в штатском, которые, узнав его фамилию, стали его избивать.

По их разговору потерпевший понял, что его перепутали с однофамильцем, который находится в розыске за дебош. Мужчина уточнил, что избивали его 30–40 минут, после чего решили сверить паспортные данные. Убедившись, что он не преступник, потерпевшего отпустили.

Мужчина направился в больницу, где снял побои. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга, пишет «Ридус».

Потерпевший написал заявление в прокуратуру. Оттуда его отправили в Следственный комитет. Был проведен следственный эксперимент, в ходе которого мужчина узнал кабинет, в котором его избили, на двери была табличка «Уголовный розыск».

Мужчина рассказал, что одного из напавших на него полицейских уже вычислили. После его заявления потерпевшему позвонили и пригласили на встречу, на которой присутствовали двое из тех, кто его избил. Он рассказал, что ему угрожали «повесить» на него дело об угрозах некой семье, с которой он не знаком. Военнослужащий объяснил, что беседу он записал на диктофон.

Телефон пострадавшего нашелся — его вернули на следующий день после случившегося, отмечает REGNUM. В СК проводят проверку по факту произошедшего.

В конце октября полицейского осудили за избиение следователя в Орловской области.