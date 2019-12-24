Компромисс мира: Киев и Донбасс уточнят списки на обмен до 30 декабря

Верификация всех лиц, подлежащих обмену между Киевом и Донбассом, должна завершиться до конца недели. Об этом «Известиям» заявила омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева. 23 декабря Киев и самопровозглашенные республики смогли договориться о взаимной выдаче пленных по принципу «всех установленных на всех установленных», возвращение задержанных произойдет до 31 декабря. Омбудсмен, однако, отметила: точная дата и число обмениваемых пока держатся в секрете. Как пояснил «Известиям» представитель ЛНР в политической подгруппе, советник главы республики Родион Мирошник, главное достижение прошедших переговоров — это то, что Украина согласилась на декриминализацию людей из списков на обмен. Финальное согласование может произойти в электронной форме, новых видеоконференций пока не планируется.

С очередной попытки

18 декабря первые после нормандского саммита в Париже переговоры трехсторонней контактной группы (Украина и Донбасс при посредничестве России) завершились ничем. Участники условились о том, что проведут видеозвонок, чтобы обсудить все спорные вопросы и добиться выполнения «нормандских» решений. Однако тогда договориться не получилось.

23 декабря — ровно через две недели после парижской встречи — Киев и республики Донбасса достигли компромисса. Как заявила «Известиям» Ольга Кобцева, и украинская сторона, и представители Юго-Востока пошли на взаимные уступки, обмен будет происходить ровно так, как и было оговорено «нормандской четверкой».

— В рамках видеоконференции контактной группы нам удалось найти компромиссы, мы договорились произвести обмен удерживаемыми лицами до конца года, — заявила представитель Луганска на переговорах. — Ни дату, ни точное время, когда это произойдет, я назвать не могу, поскольку не хочу навредить людям, которые значатся в списках. Верификация пленных должна завершиться до конца недели.

Ольга Кобцева также отметила: в ближайшее время стороны не планируют проводить видеоконференции, поскольку необходимо реализовать уже имеющиеся договоренности.

Компромисса удалось достичь во многом потому, что Украина согласилась на главное требование ДНР и ЛНР — декриминализацию людей, подлежащих обмену, заявил «Известиям» представитель Луганска в политической подгруппе, советник главы самопровозглашенной республики Родион Мирошник. Ранее именно из-за расхождений в этом вопросе на минской встрече трехсторонней контактной группы 18 декабря не удалось финализировать договоренности по обмену.

— Это ключевое. Киев должен был закрыть уголовные дела, поскольку важно, чтобы нам людей передавали не в статусе «беглых». Другими словами, государство Украина должно расписаться, что не имеет претензий к передаваемым лицам, — сказал луганский политик.

Оставшиеся формальности и окончательные списки могут быть согласованы в электронной форме. По его словам, Киев подтвердил политическую договоренность обменять всех установленных на всех установленных.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила «Известиям», что Донбасс намерен продолжать переговоры и в кратчайшие сроки добиться освобождения всех несправедливо осужденных сторонников республики.

Рейтинга ради, рейтингу вопреки

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, основные уступки на этот раз были сделаны именно украинской стороной. ДНР и ЛНР требовали, чтобы пленные лица были юридически очищены. Ранее в рамках подобных обменов Украина отпускала людей, а потом начинала против них уголовное преследование и объявляла их в международный розыск по линиям Интерпола. Теперь этого, судя по всему, удастся избежать.

— Процессуальное или юридическое очищение подлежащих обмену лиц означает: у тех, кто еще ждет судебного решения, будет прекращено уголовное преследование. Если же судебное решение есть, надо ждать амнистию, — пояснил политолог «Известиям».

Он также предположил, что необходимость в дальнейших прямых контактах самопровозглашенных республик и Киева до конца года может отпасть, если сторонам удастся согласовать списки и порядок обмена. По его мнению, обмен произойдет не 31 декабря, а раньше — возможно, 29–30 числа.

— Не думаю, что Киев пошел на уступки под давлением Франции и Германии, это внутренняя история — у президента Зеленского две недели назад упал рейтинг, он этим крайне озабочен. Часть он смог отыграть после переговоров «нормандской четверки» и теперь вот пытается дополнительно нагнать обменом, — отметил политолог. — Однако сильно на рейтинг Зеленского это не повлияет, эйфорическая реакция на него заканчивается, местные выборы глав объединенных территориальных общин 22 декабря это показали — кандидаты от «Слуги народа» набрали всего треть голосов.

Встреча «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии — проходила в Париже 9 декабря. Следующий саммит назначен на весну 2020 года, он пройдет в Берлине. Между тем очередное заседание трехсторонней контактной группы в Минске состоится 16 января. На ней стороны должны приступить к обсуждению дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения.