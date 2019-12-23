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Виноделы обсудили с Путиным закон о вине

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин обсудил принятый закон о винограде и вине с директором винодельческого предприятия «Фанагория» Петром Романишиным на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в понедельник, 23 декабря.

Романишин отметил, что принятый закон в целом устраивает отечественных виноделов, поскольку он «прописывает правила игры», а также защищает географические указания вин.

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«Потому что виноматериал танкерами завозят, здесь просто по бутылкам разливают и всё. А тогда нашим производителям становится конкурировать практически невозможно», — пояснил российский лидер.

Путин обратил внимание на то, что сейчас многие участки земли, в советское время использовавшиеся для виноградников, вырублены и приватизированы. «И ряд (земель. — Ред.) сидит, как собака на сене, и ждут капитализации, и за 15 лет бурьян и больше ничего», — подчеркнул президент.

В связи с этим глава «Фанагории» предложил рассмотреть в российском правительстве возможность увеличения банка земли или улучшения налогообложения подобных участков, чтобы сделать отрасль более привлекательной. Путин подобную инициативу поддержал.

Ранее 23 декабря Совет Федерации России поддержал закон о виноделии. В верхней палате российского парламента отметили, что закон устанавливает правовые, организационные, технологические и экономические основы отрасли.

Закон станет базовым для отрасли, он будет регламентировать условия для ее развития, стимулировать производство качественных российских вин из отечественного винограда и защищать население от подделок. Документ предусматривает введение единого комплексного правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноделия.

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